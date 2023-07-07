ФОК за 987 млн рублей построят на улице Родионова в Нижнем Новгороде

Строительство планируют завершить в 2024 году. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил возведение ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде, сообщает Newsroom24. По информации источника, спортивный объект планируют возвести на месте ФОКа-долгостроя.

На реализацию проекта уйдет порядка 987,4 млн рублей. Средства будут получены в рамках концессионного соглашения с компанией «Вторая нижегородская инфраструктура спорта» в рамках проекта «Бизнес-спринт».

Отмечается, что площадь здания составит свыше 7 тысяч квадратных метров. Внутри, как и в других ФОКах, появятся тренажерный зал, зал с трибунами, каток с искусственным льдом и другие помещения.

Напомним, строительство ФОКа на Родионова было начато в 2014 году. Изначально, застройщиком выступала компания «Регион-НН». Ввиду разного рода проблем сроки завершения строительства постоянно сдвигались. В 2021 году застройщика признали банкротом, а совсем недавно стало известно, что спортивный объект завершат в 2024 году.