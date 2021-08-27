ФОК в Нижегородском районе достроят в 2024 году

Достройку ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде перенесли – его сдвинули с 2023 на 2024 год. Соответствующая информация была размещена на заборе строящегося объекта.

Так, изначально, застройщиком выступала компания «Регион-НН».

Тогда проект хотели завершить еще в 2015 году, однако, у организации постоянно возникали проблемы со строительством. В результате сроки постоянно сдвигались и уже 2021 году застройщика признали банкротом.

Сейчас спортивный центр, он построен на только на 10%, передан на достройку застройщику «Нижегородстройзаказчику» ещё в 2019 году. Первоночально планировалось, что с новым застройщиком ФОК будет построен уже к этому, 2021 году.

Однако потом сроки перенесли сначала на 2023, а позднее, согласно данным, закреплённым на заборе строящегося объекта, возведения спортивного комплекса начнётся только в 2022 году и закончится в 2024.

Напомним, что АО «Политехстрой» достроит ЖК «Квартал Европейский» в течение 14 месяцев.

Так, 18 июня стало известно, что итоги конкурса на достройку ЖК «Квартал Европейский», расположенного на границах улиц Оранжерейной и Тимирязевской, были отменены.

Московская компания-подрядчик АО «Политехстрой» должна была заняться достройкой домов жилового комплеса «Квартал Европейский». Она победила на электронном аукционе, установив цену своей работы 1,3 млрд рублей.