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НовостиОбщество6 июля 2023 15:06

Татьяна Старова: Новый созыв регионального молодежного правительства могли не собрать из-за федеральных изменений

Экс-председатель молодежного правительства Нижегородской области прокомментировала отсутствие нового созыва
Вероника КОТИК
Экс-председатель молодежного правительства прокомментировала отсутствие нового созыва. ФОТО: АНО "Центр 800".

Экс-председатель молодежного правительства прокомментировала отсутствие нового созыва. ФОТО: АНО "Центр 800".

Новый созыв молодежного правительства Нижегородской области могли не собрать из-за грядущих федеральных изменений. Об этом рассказала экс-председатель молодежного правительства Татьяна Старова.

- Сейчас на федеральном уровне определяются новые задачи для региональных молодежных правительств. Возможно, они станут другими — например, потребуются только те люди, которые заинтересованы в госслужбе, - рассказала Татьяна Старова в интервью NewsNN. - В правительстве — и обычном, и молодежном — об этом знают, поэтому не торопятся, ждут, когда утвердят новые целевые установки.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Ануфриева возглавила министерство молодежной политики Нижегородской области. Ранее Светлана Ануфриева работала руководителем молодёжного центра «Высота» и имеет большой опыт подготовки к крупным мероприятиям, таким как чемпионат мира по футболу, 800-летие Нижнего Новгорода, студвесна. Кроме того, Ануфриева является полуфиналистом «Лидеров России».