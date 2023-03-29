Светлана Ануфриева стала министром молодежной политики Нижегородской области. Фото: тг-канал ВОВК

Светлана Ануфриева возглавила Министерство молодежной политики Нижегородской области. Она была назначена на эту должность 27 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее Светлана Ануфриева работала руководителем молодёжного центра «Высота» и имеет большой опыт подготовки к крупным мероприятиям, таким как чемпионат мира по футболу, 800-летие Нижнего Новгорода, студвесна. Кроме того, Ануфриева является полуфиналистом «Лидеров России».

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 была изменена структура правительства Нижегородской области, в связи с чем министерство молодежной и кадровой политики было разделено.