250 пар нижегородцев поженятся в День семьи, любви и верности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области 250 пар вступят в брак 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

– День семьи, любви и верности – это одна из самых востребованных дат свадебного сезона-2023, – сказала руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Рекордное число регистраций было проведено 23 июня 2023 года. В этот день поженились 271 пара нижегородцев. Всего до конца года принято свыше 7000 заявлений.

Ранее мы сообщали, что первая пара молодоженов заключила брак на колесе обозрения в Нижнем Новгороде. Рядом с аттракционом была размещена зона для проведения выездной церемонии, а после официальной части молодожены поднялись на высоту птичьего полета в вип-кабинке, где для них был устроен фуршет.

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