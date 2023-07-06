250 пар нижегородцев поженятся в День семьи, любви и верности.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Нижегородской области 250 пар вступят в брак 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области.
– День семьи, любви и верности – это одна из самых востребованных дат свадебного сезона-2023, – сказала руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.
Рекордное число регистраций было проведено 23 июня 2023 года. В этот день поженились 271 пара нижегородцев. Всего до конца года принято свыше 7000 заявлений.
Ранее мы сообщали, что первая пара молодоженов заключила брак на колесе обозрения в Нижнем Новгороде. Рядом с аттракционом была размещена зона для проведения выездной церемонии, а после официальной части молодожены поднялись на высоту птичьего полета в вип-кабинке, где для них был устроен фуршет.
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