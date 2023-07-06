Пешеходный мост на улице Гаражной в Нижнем Новгороде перекроют 6 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Пешеходный мост на улице Гаражной в Нижнем Новгороде перекроют 6 июля с 11.00 до 16.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проход по мосту будет закрыт из-за проведения технических работ. На подходах к пешеходному мосту установят предупреждающие аншлаги.

Администрация Нижнего Новгорода рекомендует гражданам заранее ознакомиться со схемой движение и быть особенно внимательными.

Напомним, движение транспорта на участке в районе стадиона «Нижний Новгород» ограничено до 31 июля. Причина подобного запрета связана с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Кроме того, с 8 июля на площади Свободы будет временно приостановлено движение транспорта.

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