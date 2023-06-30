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НовостиОбщество30 июня 2023 13:56

Движение на Волжской набережной временно ограничат до 31 июля

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение на Волжской набережной временно ограничат до 31 июля

Движение на Волжской набережной временно ограничат до 31 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта ограничат на Волжской набережной до 31 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Временное ограничение будет длиться до 23:59 31 июля на участке в районе стадиона «Нижний Новгород».

Причина подобного запрета связана с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

- На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - отметили в департаменте.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать дорожным знакам.