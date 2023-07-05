Тротуар от улицы Раевского к «Северной звезде» благоустроили в Нижнем Новгороде.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Тротуар, ведущий от улицы Раевского ко Дворцу спорта «Северная звезда» и парку 777-летия Нижнего Новгорода благоустроили. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.
Мэр отмечает, что с просьбой благоустроить тротуар к нему обратились жители Автозаводского района.
– Маршрут очень востребованный, переход ведёт через ж/д пути, нормальной дороги для людей не было. Если летом можно хоть как-то пройти, то в непогоду – сплошная грязь, – пишет Юрий Шалабаев.
Теперь у нижегородцев нет проблем, как добраться к «Северной звезде» и парку.
Ранее мы сообщали, что начались ремонтные работы у памятника Минину и на улице Большой Покровской.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!