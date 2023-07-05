Тротуар от улицы Раевского к «Северной звезде» благоустроили в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Тротуар, ведущий от улицы Раевского ко Дворцу спорта «Северная звезда» и парку 777-летия Нижнего Новгорода благоустроили. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Мэр отмечает, что с просьбой благоустроить тротуар к нему обратились жители Автозаводского района.

– Маршрут очень востребованный, переход ведёт через ж/д пути, нормальной дороги для людей не было. Если летом можно хоть как-то пройти, то в непогоду – сплошная грязь, – пишет Юрий Шалабаев.

Теперь у нижегородцев нет проблем, как добраться к «Северной звезде» и парку.

Ранее мы сообщали, что начались ремонтные работы у памятника Минину и на улице Большой Покровской.

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