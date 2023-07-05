Число браков в Нижегородской области выросло на 1,5%. Фото: Андрей КАРА

В 2023 году нижегородцы стали чаще жениться - всего с начала года в регионе было зарегистрировано 7 449 браков. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- Основной возраст вступления в брак в Нижегородской области среди мужчин и женщин от 25 до 34 лет, - рассказала Ольга Краснова. - На эту группу приходится половина всех браков. - Следом идет возрастная группа 35 лет и старше. Самой возрастной в этом году стала супружеская пара, где мужчине 82 года, а женщине 77 лет.

Ранее сообщалось, что с января по июнь в Нижегородской области родилось более 11 тысяч детей. Самыми популярными именами для новорожденных стали София и Михаил.