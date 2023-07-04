Фонтан горячей воды забил на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Мощный фонтан горячей воды забил на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

По словам очевидцев, инцидент произошел днем 4 июля. Огромная струя кипятка залила участок на проспекте Ленина рядом с домом №71. В результате, всю дорогу залило горячей водой.

Предположительно, такая ситуация случилась из-за того, что на участке прорвало трубопровод.

«Комсомолка» направила запрос в ресурсоснабжающую организацию, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, недавно жители Балахны сидели без воды три дня из-за аварии на коллекторе. Для них был организован подвоз воды. Однако только в трех местах