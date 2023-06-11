Жители Балахны сидят без воды третий день из-за аварии на коллекторе

Причиной отключения водоснабжения в Балахне стала авария на коллекторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители целого города в Нижегородской области уже третий день находятся без воды. Причиной отключения водоснабжения в Балахне стала авария на коллекторе. Об этом сообщается на официальной странице администрации Балахны во ВКонтакте.

9 июня в 21.55 в Балахне отключили холодную воду, так как канализационный коллектор на улице Карла Либкнехта вышел из строя. Планировалось, что неполадки будут устранены уже к 10.00 10 июня. Но этого не произошло. Кроме того, при проведении работ в городе пришлось выключить и горячее водоснабжение.

Для жителей был организован подвоз воды. Однако только в трех местах.

Для жителей был организован подвоз воды. Фото: администрация Балахнинского района

Аварийно-восстановительные работы контролировал глава МСУ Балахнинского района Андрей Дранишников.

– С ночи сам нахожусь на месте аварии. В администрации провели комиссию по чрезвычайным ситуациям, введён режим повышенной готовности, – отметил Андрей Дранишников.

Вечером 10 июня аварийные службы откачали воду из коллектора и начали проводить подготовительные работы, чтобы заварить трубопровод. Ситуация осложняло ветхое состояние труб, которые требуют замены.

Ветхое состояние труб, которые требуют замены. Фото: администрация Балахнинского района

– Договорился с Нижним Новгородом о выделении дополнительных машин для подвоза воды. Предпринимаются все меры для устранения аварии, – подчеркнул глава округа.

Запуск холодной и горячей воды начался ночью 10 июня. Но и на этом этапе не обошлось без трудностей. При запуске канализационной насосной станции произошел разрыв трубопровода в другом месте. К счастью, утечку устранили и снова начали подачу воды.

Но 11 июня администрация Балахны сообщила об аварийном отключении горячего водоснабжения. На этот раз причиной стал ремонт задвижки на распределительной станции.

– Аварийно-восстановительная бригада НиГРЭС проводит работы. По их информации, ориентировочное время восстановления ГВС -17.00, – пишут представители администрации Балахнинского района.

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