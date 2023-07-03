280 новых терминалов установят в автобусах Нижнего Новгорода. Фото: Андрей АБРАМОВ

280 новых валидаторов установят в нижегородском общественном транспорте. Об этом сообщается в группе «Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации» во «ВКонтакте».

Местный житель Максим Д. попросил обеспечить все автобусы города валидаторами или кондукторами. Он отметил, что в час-пик, когда много людей, сложно передавать за проезд.

-Люди с задних площадок по понятным причинам не хотят передавать свои карты по рукам. В этой ситуации и вам убыток, и пассажирам дискомфорт, - отметил нижегородец.

Представители ЦРТС отметили, что на данный момент 963 терминала установлены в автобусах для безналичной оплаты. По информации перевозчика, в настоящее время заключается договор на установку еще 280 терминалов в 144 автобусах.

Ранее сообщалось, что 416 безбилетников выявили контролеры в нижегородском общественном транспорте с начала месяца.