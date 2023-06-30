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НовостиОбщество30 июня 2023 11:30

416 безбилетников поймали контролеры в нижегородском общественном транспорте с 1 июня

12 пассажиров пытались использовать для оплаты чужие транспортные карты
Елизавета КОПЫЛОВА
416 безбилетников поймали контролеры в нижегородском общественном транспорте с 1 июня

416 безбилетников поймали контролеры в нижегородском общественном транспорте с 1 июня

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

416 безбилетников выявили контролеры в нижегородском общественном транспорте с начала месяца. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Как отмечается, контролеры проверили 2221 транспортное средство. По итогам выявили 416 «зайцев». Кроме того, 12 человек пытались использовать чужие транспортные карты для оплаты в общественном транспорте.

Напомним, ранее стало известно, что с 29 марта контролерам ЦРТС в Нижегородской области разрешили штрафовать безбилетников в автобусах. Соответствующий документ был подписан региональным правительством.