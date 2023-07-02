Три щита запустят одновременно при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три тоннелепроходческих щита почти одновременно начнут работать для строительства метро в нагорной части Нижнего Новгорода. Запуск планируют в конце осени – начале зимы. Об этом сообщает ТК «Волга» со ссылкой на генерального директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода Андрея Левдикова.

Два щита пойдут от площади Сенной в сторону площади Свободы и один – от площади Горького к площади Свободы.

Через месяц – полтора на стройплощадке на Сенной завершатся работы по разработке котлована. Подготовка к перемещению щита уже началась. Собирать его будут на площадке, а затем опустят в котлован.

На площади Свободы скоро начнут прокладывать коммуникации. Параллельно будет разработан котлован под выход метрощитов.

Ранее мы сообщали, что котлован новой станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде углубили на шесть метров.

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