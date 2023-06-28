Котлован на станции метро «Сенная» углубили на шесть метров. Фото: телеграм-канал «Метро НН».

Котлован новой станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде углубили на шесть метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

По информации подрядчика, чтобы не допустить обрушение стен, для крепления котлована используют систему из металлических продольных поясов и распорок.

По мере углубления котлована планируют монтировать последующие яруса распорной системы. Всего котлован углубят до 16 метров.

-По мере разработки котлована убирается грунт. Соответственно происходит давление грунта на боковые стенки, для этого и делается распорная система, — отметил замначальника участка монолитных работ ГК «Моспроект-3» Дмитрий Мишин.

Всего в котловане будет установлено три яруса ограждающих конструкций.