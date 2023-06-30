Посетителей ТЦ «Индиго» эвакуировали 30 июня Фото: Иван Макеев

ТЦ «Индиго» эвакуировали в Нижнем Новгороде 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, вызов оказался ложным. Как сообщают в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород» в «Бургер Кинге» сработала сигнализация из-за полыхающей котлеты, однако сотрудники МЧС возгорания на месте происшествия не обнаружили.

Напомним, недавно сразу 150 человек эвакуировали из одного из зданий ННГУ имени Лобачевского на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Поводом стала сработавшая сигнализация. К счастью, вызов оказался ложный.