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Происшествия21 июня 2023 12:45

150 человек эвакуировали из ННГУ имени Лобачевского из-за ложной тревоги

Пожарная сигнализация сработала во время химических опытов
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
150 человек эвакуировали из ННГУ имени Лобачевского из-за ложной тревоги.

150 человек эвакуировали из ННГУ имени Лобачевского из-за ложной тревоги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу 150 человек эвакуировали из одного из зданий ННГУ имени Лобачевского на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Поводом стала сработавшая сигнализация. К счастью, вызов оказался ложный.

- При проведении опытов в химическом кабинете сработала пожарная сигнализация «Стрелец-Мониторинг». По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгораний нет, вызов ложный. Эвакуировано 150 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали, что цех деревообработки, две бани и жилой дом с мансардным этажом горели в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода вечером 19 июня. Информация о возгорании на улице Семафорной поступила в экстренную службу в 20:44. На место происшествия сразу же прибыло несколько экипажей МЧС. К тому моменту возгорание было уже настолько мощным, что дым было видно в разных частях города.

ЧППроисшествия: ЧП