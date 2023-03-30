Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 11:30

Контролерам ЦРТС разрешили штрафовать безбилетников в Нижнем Новгороде

Новые меры начали действовать с 29 марта
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Контролерам ЦРТС разрешили штрафовать безбилетников в Нижнем Новгороде.

Контролерам ЦРТС разрешили штрафовать безбилетников в Нижнем Новгороде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 марта контролерам ЦРТС в Нижегородской области разрешили штрафовать безбилетников в автобусах. Соответствующий документ был подписан региональным правительством. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации.

- Данный документ позволит контролерам ЦРТС привлекать к ответственности пассажиров за безбилетный проезд в общественном транспорте. Это будет сделано в соответствии с региональным Кодексом об административных правонарушениях. До этого контролеры могли лишь понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство, - отметила Алена Чернышова.

Напомним, ранее мы писали, что на этой неделе в Нижегородской области заработал первый передвижной комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Пока он работает в тестовом режиме.