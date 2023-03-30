Контролерам ЦРТС разрешили штрафовать безбилетников в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 марта контролерам ЦРТС в Нижегородской области разрешили штрафовать безбилетников в автобусах. Соответствующий документ был подписан региональным правительством. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации.

- Данный документ позволит контролерам ЦРТС привлекать к ответственности пассажиров за безбилетный проезд в общественном транспорте. Это будет сделано в соответствии с региональным Кодексом об административных правонарушениях. До этого контролеры могли лишь понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство, - отметила Алена Чернышова.

Напомним, ранее мы писали, что на этой неделе в Нижегородской области заработал первый передвижной комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Пока он работает в тестовом режиме.