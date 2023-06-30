Сервис обратной связи для родителей дошкольников появился в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис обратной связи для родителей, чьи дети ходят в детский сад, появился на сайте Аналитического центра Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

– Отсканировав Qr-код на плакатах, размещённых в садиках, родители могут поделиться своим мнением о питании, образовательном процессе, педагогическом составе и по другим интересующим вопросам, – пишет Юрий Шалабаев.

На аналитической платформе отзывы будут структурироваться, а затем передаваться в департамент образования Нижнего Новгорода и руководителям детских садов. Это поможет впоследствии оперативно принимать решения по улучшению работы садиков.

Напомним, в сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде внедрили новую систему оценки качества школьного питания.

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