Нижегородцы смогут поделиться впечатлениями и рекомендациями о школьном питании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую систему оценки качества школьного питания внедрили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев.

Поставить оценку, оставить отзыв, рекомендацию или замечание о школьном питании теперь можно с помощью QR-кода. Он размещен в столовых, на стенах или столах. Ученики, отсканировав код, перейдут на специальную форму обратной связи.

Кроме того, оставить отзыв могут и родители обучающихся. QR-код находится в фойе и в местах, предоставленных в образовательных учреждениях для общественного пользования.

– После сбора, анализа и обработки полученных данных, в школьные учреждения будут поступать рекомендации, а также будут проводиться проверки, – отметил Юрий Шалабаев.