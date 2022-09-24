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Общество24 сентября 2022 14:23

Нижегородцы смогут поделиться впечатлениями и рекомендациями о школьном питании

Оценить качество можно с помощью QR-кода
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцы смогут поделиться впечатлениями и рекомендациями о школьном питании

Нижегородцы смогут поделиться впечатлениями и рекомендациями о школьном питании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую систему оценки качества школьного питания внедрили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев.

Поставить оценку, оставить отзыв, рекомендацию или замечание о школьном питании теперь можно с помощью QR-кода. Он размещен в столовых, на стенах или столах. Ученики, отсканировав код, перейдут на специальную форму обратной связи.

Кроме того, оставить отзыв могут и родители обучающихся. QR-код находится в фойе и в местах, предоставленных в образовательных учреждениях для общественного пользования.

– После сбора, анализа и обработки полученных данных, в школьные учреждения будут поступать рекомендации, а также будут проводиться проверки, – отметил Юрий Шалабаев.