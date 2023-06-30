Уголовное дело завели на нижегородца, устроившего стрельбу в ЖК «Цветы».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уголовное дело по статье «Угроза убийством» завели на нижегородского пенсионера, устроившего стрельбу в ЖК «Цветы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ведомства, между 62-летним нижегородцем и его супругой возникла ссора на бытовой почве. Мужчина стал угрожать жене, держа в руках ружье. В результате конфликта пенсионер выстрелил в пол в кухне квартиры. После этого его жена выбежала из дома.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли у мужчины оружие. Затем пенсионера задержали и доставили в отдел полиции.
За совершенное преступление законом предусмотрен ряд мер ответственности: от обязательных работ до двух лет заключения под стражу.
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