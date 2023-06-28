Мужчина устроил стрельбу в нижегородском ЖК «Цветы» Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижегородец устроил стрельбу в квартире в ЖК «Цветы». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, у 62-летнего мужчины и его супруги произошел конфликт на бытовой почве. В результате нижегородец выстрелил из зарегистрированного ружья в пол в кухне квартиры.

Соседи услышали сильный хлопок и испугались. На место происшествия выехали правоохранительные органы. Женщина не пострадала, после выстрела она выбежала из квартиры.

Сейчас мужчина уже задержан, а его оружие изъяли.

- Сам он доставлен в территориальный ОВД, сопротивления не оказывал. Пострадавших в ходе инцидента нет, - отметили в ведомстве.

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации его действий.