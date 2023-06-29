Проект школы на 840 мест в Ленинском районе Нижнего Новгорода будут дорабатывать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект школы на 840 мест около Комсомольской площади в Ленинском районе будут дорабатывать. Предоставление участка площадью 16 150 квадратных метров обсудили на заседании совета по земельным и имущественным отношениям, сообщает «Gipernn.ru».

Школа стоимостью около 1,15 млрд рублей может появиться около дома №17 по улице Драгомыжского. Площадка под образовательное учреждение многоконтурная, то есть состоит из участка под саму школу и участка для расположения инфраструктуры и озеленения. Включение второго земельного участка необходимо для увеличения числа мест в школе до 1100.

– Нам нужно было найти к заявленному участку еще 300 метров. Основная жизнь, конечно, будет на участке № 1. Участок № 2 — в поддержку, — рассказал замглавы Депграда Александр Корнилов.

Однако, по данным Минграда, проект школы на 840 мест рассматривали на протяжении года. А рядом со вторым земельным участком находится котельная, которая препятствует строительству ближе чем на 50 метров.

По результатам земельного совета было решено обсудить вопрос о количестве мест в школе на регштабе.

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