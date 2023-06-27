Нижний Новгород занял 11 место в рейтинге российских городов по качеству жизни. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В рейтинге российских городов по качеству жизни Нижний Новгород занял 11 место. О результатах мониторинга сообщает Финансовый университет при Правительстве РФ.

Мониторинг качества жизни проводился по уровню потребительской активности, доступности недвижимости, состоянию экологической среды, качеству работы образовательных учреждений, распространенности деструктивного поведения и другим направлениям.

По итогам второго квартала 2023 года Нижний Новгород вошел в топ-25 городов с высоким уровнем качества жизни. Индекс составил 70,6 по шкале от 0 до 100. С таким же индексом, но на 10 месте, оказалась Тюмень. В тройку лидеров вошли Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

По результатам проведенного специалистами мониторинга, главная проблема, снижающая качество жизни в столице ПФО, связана с дорожным хозяйством.

Ранее мы сообщали о другом исследовании, по результатам которого Нижний Новгород вошел в топ-5 крупных городов Российской Федерации по комфортной жизни.

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