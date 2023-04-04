Нижний Новгород вошел в топ-5 комфортных для жизни городов России Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород вошел в топ-5 крупных городов Российской Федерации по комфортной жизни. Индекс качества городской среды за 2022 год рассчитал Минстрой России. Результаты приведены на сайте Министерства.

Нижний Новгород занял четвертое место по качеству жизни, набрав 214 баллов. Его опередили Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Индекс оценивает в баллах такие типы городских пространств, как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Как отмечают в Минстрое, городская среда считается благоприятной, когда индекс качества превышает 180 баллов.

Прирост среднего индекса качества городской среды Нижнего Новгорода по отношению к 2019 году равен 13 процентам.

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