Новая модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе

Новая модельная библиотека им. Бориса Панина появилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Библиотека в Советском районе не работала несколько лет, но после модернизации по нацпроекту «Культура» она открылась в новом формате.

Учреждение разделено на разные зоны, где можно провести время индивидуально и в группе. Для детей сделали комнаты робототехники, игровой зал с сенсорным полом, книги с любимыми героями.

- Для взрослых посетителей работает высокоскоростной интернет, компьютеры, переговорная, релакс-зона с удобной современной мебелью, есть доступ к фонду Российской национальной библиотеки и "Литрес", - поделился Юрий Шалабаев.

Также мэр города подчеркнул, что это уже четвертая модельная библиотека, которую открывают в городе, и совсем скоро откроют пятую.

Напомним, первая модельная библиотека появилась в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Современным оборудованием оснастили библиотеку на улице Достоевского.