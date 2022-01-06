Более 30 млн рублей потратили на создание модельной библиотеки в Канавинском районе

Обновленная библиотека в Канавинском районе. Фото: нижнийновгород.рф

Первая модельная библиотека появилась в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Современным оборудованием оснастили библиотеку на улице Достоевского. Теперь сдать книгу и взять другую можно самостоятельно при помощи технологии радиочастотной идентификации. Кроме того, в библиотеке выполнен капитальный ремонт. В общей сложности на реализацию проекта ушло более 30 млн рублей, в том числе10 млн рублей – федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Культура». Еще более 20 млн были выделены из областного и городского бюджетов.

- Библиотека имени Достоевского первой в Нижнем Новгороде стала победителем федерального конкурса, и это очень важная победа коллектива. Уверен, что это пространство будет привлекать еще больше жителей и микрорайона Сортировочный, и Канавинского района, - заметил заместитель главы городской администрации Леонид Стрельцов.

Как отметила и.о. директора департамента культуры городской администрации Светлана Гуляева, в библиотеке стало проще писать курсовые, доклады и рефераты.

Так, в библиотеке имеется молодежная зона с 3D принтером и очками виртуальной реальности. Созданы автоматизированные рабочие места для пользователей, а высокотехнологичная система выдачи и возврата защитит библиотеку от несанкционированного выноса книг.