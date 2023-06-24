Водитель загоревшейся после ДТП «ГАЗели» скончался в больнице Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водитель «ГАЗели», которая загорелась в результате ДТП, скончался в больнице Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Напомним, днем 13 июня на перекрёстке улицы Ватутина легковой автомобиль столкнулся с «ГАЗелью». Иномарка вписалась аккурат в бок грузовой машины, отчего та перевернулась и вспыхнула как спичка. В скором времени пламенем уже были охвачены оба авто. В результате ДТП пострадали два человека. Они были госпитализированы в больницу.

Спустя пять дней 59-летний водитель-экспедитор скончался в медицинском учреждении от полученных в результате ДТП ожогов.

Сейчас Нижегородская Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.

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