Взрывались шины, валил черный дым: Две машины загорелись после столкновения на дороге в Нижнем Новгороде

ДТП с последующим возгоранием. Фото: Telegram-канал "В Нижнем".

Пугающую картину наблюдали прохожие днём 13 июня в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там прямо на дороге сначала столкнулись два автомобиля, а затем вдруг загорелись. Огромный столб черного дыма поднимался в небо, трещал и плавился пластик, а также оглушающе взрывались шины.

Пострадали 2 человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, около 12 часов на перекрёстке улицы Ватутина легковой автомобиль столкнулся с ГАЗелью. Иномарка вписалась аккурат в бок грузовой машины, отчего та перевернулась и вспыхнула как спичка. В скором времени пламенем уже были охвачены оба авто.

– Сообщение о ДТП с последующим возгоранием поступило в 11:53, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В борьбе с огнем были задействованы 11 человек личного состава, две единицы техники.

Авария на перекрестке ул.Ватутина. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар потушили, но от автомобилей ничего не осталось, они практически полностью выгорели и почернели. Без пострадавших в ДТП тоже не обошлось: два человека пострадали и были госпитализированы в больницу.

Напомним, что 12 июня на 41 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов произошла авария. 43-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и врезался в фуру.