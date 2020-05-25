2020-05-25T13:01:25+03:00
Общество

Особая экономическая зона «Кулибин» появилась в Дзержинске

Она уже одобрена правительством Российской Федерации
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кулибин» одобрили в правительстве Российской Федерации – постановление о ее создании подписал председатель Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, ОЭЗ появится в Дзержинске.

Общая площадь зоны превысит 72 га – она разместится на территории предприятия АО «ДПО «Пластик». На площадке имеется вся нужная инфраструктура, резерв энергомощностей и потенциал для увеличения территории особой экономической зоны еще на 400 гектаров.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это будет первая ОЭЗ в регионе, а ее создание позволит создать еще более конкурентоспособные условия ведения бизнеса.

- Так, преференциальные условия ОЭЗ «Кулибин» снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, - отметил он.

В основном на территории особой экономической зоны будут реализовываться проекты по химии и фармации. По плану, там появятся не менее 15 новых производств и более сотни рабочих мест. Заявки от инвесторов на открытия предприятий уже поступают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 160 нижегородских компаний вошли в реестр социальных предприятий
Архитектурный совет обсудил перспективы строительства поликлиники в Новой Кузнечихе
Объем ремонта подъездов в Сормовском районе увеличился в полтора раза
Житель Богородска зарезал свою 90-летнюю мать во время бытовой ссоры
Особая экономическая зона «Кулибин» появилась в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области сократил количество своих заместителей
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 мая 2020 года: на Автозаводе по-прежнему больше всего зараженных
Судебные приставы закрыли лысковское кафе за нарушение карантина
Глава Нижнего Новгорода поздравил выпускников школ с последним звонком
Житель Вачского района зарезал сожительницу после того, как она призналась ему в измене
Сотрудники ДПС за сутки проверили более 1,8 тысячи машин на въезде в Нижегородскую область
«В момент аварии был под кайфом»: 19-летний нижегородец получил условный срок за ДТП с пострадавшей
Свыше 184 жителей Нижегородской области проверились на коронавирус
Стоянку автомобилей ограничат на улице Володарского с 11 июня
Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород в конце мая