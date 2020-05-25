Особая экономическая зона «Кулибин» появилась в Дзержинске

25 Май 2020 2020-05-25T13:01:25+03:00

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Особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кулибин» одобрили в правительстве Российской Федерации – постановление о ее создании подписал председатель Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, ОЭЗ появится в Дзержинске.

Общая площадь зоны превысит 72 га – она разместится на территории предприятия АО «ДПО «Пластик». На площадке имеется вся нужная инфраструктура, резерв энергомощностей и потенциал для увеличения территории особой экономической зоны еще на 400 гектаров.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это будет первая ОЭЗ в регионе, а ее создание позволит создать еще более конкурентоспособные условия ведения бизнеса.

- Так, преференциальные условия ОЭЗ «Кулибин» снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, - отметил он.

В основном на территории особой экономической зоны будут реализовываться проекты по химии и фармации. По плану, там появятся не менее 15 новых производств и более сотни рабочих мест. Заявки от инвесторов на открытия предприятий уже поступают.

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ИСТОЧНИК KP.RU