Качество воды на озере Больничном в Нижнем Новгороде не отвечает требованиям безопасности

Озеро находится рядом с Московским шоссе. Фото: Мария СОРОКИНА

Только одна из официальных зон купания в Нижнем Новгороде не получила одобрения Роспаотребнадзора. Как сообщил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц, вода на озере Больничном в Канавинском районе не соответствует требованиям по бактериологическим показателям.

Как отметил специалист, это может быть связано с близостью крупной автомагистрали — озеро находится в нескольких десятках метров от Московского шоссе.

В целом он отметил, что в областном центре имеется 16 официальных пляжей, пригодных для купания и несколько зон отдыха, где территория благоустроена, но купаться не желательно.

Места, не оборудованные для купания, люди выбирают на свой страх и риск. Вероятность заражения там инфекциями и паразитами не исключается.

Ранее сообщалось, что на одном из городских озер нижегородцев покусали черви-церкарии.