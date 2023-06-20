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НовостиПроисшествия20 июня 2023 16:36

Еще один житель Нижегородской области отравился напитком «Мистер Сидр»

Он госпитализирован
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Еще один житель Нижегородской области отравился напитком «Мистер Сидр».

Еще один житель Нижегородской области отравился напитком «Мистер Сидр».

Фото: Александр ГЛУЗ

Еще один человек отравился сидром в Нижегородской области. Он поступил в Кстовскую больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напиток «Мистер Сидр» пострадавший приобрел неделю назад, а выпил 19 июня. Отравление было подтверждено лабораторно.

– Пациент экстренно переведен в областной токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, новости об опасном напитке «Мистер Сидр» прогремели по всей России в начале лета. Первые пострадавшие появились в Ульяновской области, вскоре - в Самарской, Пензенской, Курганской, Нижегородской областях и в Удмуртии.

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