Еще один житель Нижегородской области отравился напитком «Мистер Сидр». Фото: Александр ГЛУЗ

Еще один человек отравился сидром в Нижегородской области. Он поступил в Кстовскую больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напиток «Мистер Сидр» пострадавший приобрел неделю назад, а выпил 19 июня. Отравление было подтверждено лабораторно.

– Пациент экстренно переведен в областной токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, новости об опасном напитке «Мистер Сидр» прогремели по всей России в начале лета. Первые пострадавшие появились в Ульяновской области, вскоре - в Самарской, Пензенской, Курганской, Нижегородской областях и в Удмуртии.

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