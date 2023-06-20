Три многоэтажки для расселения аварийного фонда строят в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три многоэтажки строят в Нижнем Новгороде для расселения аварийного фонда и жителей улицы Краснодонцев, которые пострадали от хлопка газа. О том, как прошла проверка городских строек, сообщает мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Почти на 80 процентов уже готов дом №31 по улице Героя Васильева. Там идет отделка и монтаж внутренних сетей. В доме №33 по той же улице, а также в многоэтажке №1а по улице Дружаева процент готовности немного ниже.

Как отмечает мэр Нижнего Новгорода, всего в трех домах для переселения появится 382 новые квартиры.

– Хочу поблагодарить застройщика за внимательное отношение к жителям улицы Краснодонцев, которые участвовали в проектировании, помогали в выборе решений. Мы постарались максимально воссоздать планировки их пострадавших квартир, – пишет Юрий Шалабаев.

Напомним, в девятиэтажном панельном доме на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ночью 11 июля 2020 года взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа.

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