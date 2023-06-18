Пристрой и кровля магазина загорелись в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пристрой и кровля магазина загорелись в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре по адресу улица Дмитрия Павлова 13 поступила 18 июня в 11:57.

В 12:36 пожар удалось локализовать, а в 12:43 горение было ликвидировано. В результате пожара обгорел пристрой магазина и кровля здания площадью 120 кв. метров.

В 13:04 была объявления ликвидация последствий пожара. По предварительной информации, причиной пожара рассматривается неосторожность при курении.

Напомним, торфяной пожар произошел в поселке Гидроторф днем 17 июня. Пожар распространился в пяти километрах к западу от дома №13 улицы Административной.