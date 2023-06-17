Торфяной пожар произошел в Балахнинском районе днем 17 июня. Фото: администрация Балахнинского района во «ВКонтакте»

Торфяной пожар произошел в поселке Гидроторф дней 17 июня. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Пожар распространился в пяти километрах к западу от дома №13 улицы Административной. На данный момент площадь горения уменьшилась с 1,5 га до 0,9.

В ликвидации принимают участие более 50 человек, в том числе сотрудники пожарных частей, добровольной пожарной дружины и администрации. Глава округа Андрей Дранишников находится также на месте тушения.

- Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет. От МЧС задействовано 11 человек личного состава, одна единица техники, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегордской области.

Напомним, крупный пожар, возникший в Керженском заповеднике, потушен к вечеру 13 июня. В тушении пожара были задействованы 60 человек, привлекалась техника - 2 колесных трактора, 3 гусеничных трактора и 3 пожарных автомобиля.