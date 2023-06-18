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НовостиОбщество18 июня 2023 10:06

Спасательные посты будут работать на пляжах в Нижнем Новгороде

Пункты обеспечат необходимым снаряжением
Елизавета КОПЫЛОВА
Спасательные посты будут работать на пляжах в Нижнем Новгороде

Спасательные посты будут работать на пляжах в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасательные посты организуют на муниципальных пляжах Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, спасательные посты будут функционировать весь летний период. Их обеспечат необходимым оборудованием и снаряжением, плавсредствами, сигнальными флагами.

Кроме того, будет организован набор матросов-спасателей, которые пройдут обучение.

Напомним, в Нижнем Новгороде этим летом будет работать 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. Кроме того, этим летом в Нижнем Новгороде будет обустроено пять зон отдыха: на Гребном канале, на втором озере Щелоковского хутора, в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе, а также на Оке в районе улицы Фучика и на Пермяковском озере в Автозаводском районе.