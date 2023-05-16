15 пляжей будут работать в Нижнем Новгороде этим летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде этим летом будет работать 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. Все места для купания будут очищены и подготовлены к 25 мая, сообщил во вторник директор департамента благоустройства Нижнего Новгорода Антон Максимов на заседании постоянной комиссии Гордумы по экологии. Рассказываем, где искупаться в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Купальный сезон традиционно начинается 1 июня, и сейчас активно идет подготовка к нему. Рабочие монтируют необходимое оборудование, отсыпают берега чистым песком, размещают аншлаги и схемы границ пляжей, устанавливают контейнеры, урны и биотуалеты. Параллельно ведется набор и обучение матросов-спасателей, а также анализ качества воды и почвы.

Сейчас водолазы проверяют и очищают от мусора дно озер на Щелоковском хуторе, чтобы купание нижегородцев было максимально комфортным и безопасным.

- По окончании работ совместно с районной администрацией, на чьей территории расположен водоем, будет составлен акт готовности пляжа, - пояснил начальник аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода Михаил Почиталин. По мере уборки пляжей будет проходить их приемка – все они должны быть готовы к 1 июня.

Кроме того, этим летом в Нижнем Новгороде будет обустроено пять зон отдыха: на Гребном канале, на втором озере Щелоковского хутора, в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе, а также на Оке в районе улицы Фучика и на Пермяковском озере в Автозаводском районе.

- На содержание пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде в 2023 году будет направлено 13 млн рублей, из них 10,2 млн рублей пойдет на санитарное обслуживание и 2,8 млн рублей – на подготовку, - пояснил Антон Максимов. – Санитарный мониторинг будет вестись весь купальный сезон, то есть до 31 августа.

За содержание восьми муниципальных пляжей и четырех зон отдыха будут отвечать районные администрации, еще пять пляжей находятся в ведении МАУК «Дирекция парков и скверов», еще два пляжа будут обслуживаться МБУК «Автозаводский парк».

КОНКРЕТНО

Список пляжей и зон отдыха, которые будут работать в Нижнем Новгороде летом 2023 года:

Автозаводский район

Озеро парка культуры и отдыха второй очереди - пр. Молодежный

Озеро парка культуры и отдыха первой очереди - ул. Смирнова

Озеро в парке им. «777-летия города Нижнего Новгорода» - ул. Львовская

Пермяковское озеро - ул. Пермякова (зона отдыха)

р. Ока - улица Фучика (зона отдыха)

Канавинский район

Мещерское озеро - бульвар Мещерский

Озеро Сортировочное - Березовая Роща

Озеро Сортировочное – ул. Архангельская

Ленинский район

Озеро Силикатное – пр. Ленина, 19Б

Озеро Силикатное – пр. Ленина, 23

р. Ока - затон им. 25 Октября (зона отдыха)

Приокский район

Озеро № 1 – Щелоковский хутор

Советский район

Озеро № 3 – Щелоковский хутор

Озеро №2 - Щелоковский хутор (зона отдыха)

Сормовский район

Озеро Светлоярское - ул. Гаугеля

Озеро Светлоярское – ул. Мокроусова

Озеро Лунское – п. Копосово, за ул. Лунская

Озеро Пестичное – п. Дубравный

Нижегородский район

Гребной канал (зона отдыха)