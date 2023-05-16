15 пляжей будут работать в Нижнем Новгороде этим летом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижнем Новгороде этим летом будет работать 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. Все места для купания будут очищены и подготовлены к 25 мая, сообщил во вторник директор департамента благоустройства Нижнего Новгорода Антон Максимов на заседании постоянной комиссии Гордумы по экологии. Рассказываем, где искупаться в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Купальный сезон традиционно начинается 1 июня, и сейчас активно идет подготовка к нему. Рабочие монтируют необходимое оборудование, отсыпают берега чистым песком, размещают аншлаги и схемы границ пляжей, устанавливают контейнеры, урны и биотуалеты. Параллельно ведется набор и обучение матросов-спасателей, а также анализ качества воды и почвы.
Сейчас водолазы проверяют и очищают от мусора дно озер на Щелоковском хуторе, чтобы купание нижегородцев было максимально комфортным и безопасным.
- По окончании работ совместно с районной администрацией, на чьей территории расположен водоем, будет составлен акт готовности пляжа, - пояснил начальник аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода Михаил Почиталин. По мере уборки пляжей будет проходить их приемка – все они должны быть готовы к 1 июня.
Кроме того, этим летом в Нижнем Новгороде будет обустроено пять зон отдыха: на Гребном канале, на втором озере Щелоковского хутора, в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе, а также на Оке в районе улицы Фучика и на Пермяковском озере в Автозаводском районе.
- На содержание пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде в 2023 году будет направлено 13 млн рублей, из них 10,2 млн рублей пойдет на санитарное обслуживание и 2,8 млн рублей – на подготовку, - пояснил Антон Максимов. – Санитарный мониторинг будет вестись весь купальный сезон, то есть до 31 августа.
За содержание восьми муниципальных пляжей и четырех зон отдыха будут отвечать районные администрации, еще пять пляжей находятся в ведении МАУК «Дирекция парков и скверов», еще два пляжа будут обслуживаться МБУК «Автозаводский парк».
КОНКРЕТНО
Список пляжей и зон отдыха, которые будут работать в Нижнем Новгороде летом 2023 года:
Автозаводский район
Озеро парка культуры и отдыха второй очереди - пр. Молодежный
Озеро парка культуры и отдыха первой очереди - ул. Смирнова
Озеро в парке им. «777-летия города Нижнего Новгорода» - ул. Львовская
Пермяковское озеро - ул. Пермякова (зона отдыха)
р. Ока - улица Фучика (зона отдыха)
Канавинский район
Мещерское озеро - бульвар Мещерский
Озеро Сортировочное - Березовая Роща
Озеро Сортировочное – ул. Архангельская
Ленинский район
Озеро Силикатное – пр. Ленина, 19Б
Озеро Силикатное – пр. Ленина, 23
р. Ока - затон им. 25 Октября (зона отдыха)
Приокский район
Озеро № 1 – Щелоковский хутор
Советский район
Озеро № 3 – Щелоковский хутор
Озеро №2 - Щелоковский хутор (зона отдыха)
Сормовский район
Озеро Светлоярское - ул. Гаугеля
Озеро Светлоярское – ул. Мокроусова
Озеро Лунское – п. Копосово, за ул. Лунская
Озеро Пестичное – п. Дубравный
Нижегородский район
Гребной канал (зона отдыха)