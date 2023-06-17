Частный дом загорелся на Бору 17 июня Фото: Иван Макеев

Частный дом загорелся на улице Нестерова в городе Бор сегодня вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информация о пожаре поступила в 18:05. Пожарные незамедлительно отреагировали и поехали на вызов. В 18:50 горение на площади 133 кв. метров, было ликвидировано.

Пострадавших в результате пожара нет, но повреждены кровля, баня и гаражи.

Всего в тушении задействованы 15 пожарных, а также пять пожарных машин. На данный момент тушение дома продолжается.

Напомним, торфяной пожар произошел в поселке Гидроторф дней 17 июня. Пожар распространился в пяти километрах к западу от дома №13 улицы Административной.