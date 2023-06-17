Сергей Безруков сделал фото у Нижегородского кремля. Фото: социальные сети Сергея Безрукова

Народный артист РФ Сергей Безруков прогулялся по Нижнему Новгороду и сделал фото у Нижегородского кремля. Фотографиями он поделился в социальных сетях.

В столицу Приволжья актер приезжал 14 и 15 июня. В театре оперы и балета он выступал в спектакле «Казанова. Ars Vivendi», где исполнил главную роль.

- Нижний Новгород! Родной Горький. Посмотрите, какое потрясающее небо. Погода сказочная - можно гулять и гулять, - поделился Сергей Безруков.

Он также поблагодарил жителей Нижнего Новгорода за теплый прием после спектакля.

Напомним, VII ежегодный фестиваль нового российского кино «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Церемония открытия вновь состоится в стенах театра драмы имени Горького.