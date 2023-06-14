Глэмпинг на берегу Оки построят в Нижегородской области за 70 млн рублей Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Глэмпинг на берегу Оки появится в Нижегородской области за 70 млн рублей. Об этом сообщает GiperNN.

Гостиничный комплекс под названием «Остров» появится в Вачском округе. Общий объем инвестиций в проект составляет 70 млн рублей. Пять некапитальных строений планируют разместить на участке площадью три гектара. В общей сложности гостиничный комплекс включает в себя около 40 спальных мест. Сейчас строительство трех глэмпингов уже завершено.

Напомним, ранее стало известно, что более 330 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на создание глэмпингов, кемпингов и автокемпингов в Нижегородской области. Финансовую поддержку получат 11 инвестиционных проектов.