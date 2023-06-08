Свыше 330 млн рублей выделят Нижегородской области на создание кемпингов. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Более 330 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на создание глэмпингов, кемпингов и автокемпингов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на председателя комиссии Федерального Собрания РФ Андрея Макарова.

Финансовую поддержку получат 11 инвестиционных проектов. Так, 17 модулей построят на территории спортивной базы «Эмеральд Ивент». В Шарангском районе на берегу реки Уста создадут турбазу «Тайны Юронги». Постояльцы смогут там рыбачить, охотиться, принять участие в пеших турах и посетить марийские священные рощи.

В Сокольском районе за счет федеральной субсидии построят глэмпинг с кафе, форум-центром, детской и спортивной площадками «Волны леса». Поддержка предусмотрена также на создание центра экологического туризма в Ворсме с глэмпингом на берегу озера Тосканка и другие проекты.

Стоит отметить, что в модульных средствах размещения будут созданы условия для комфортного, безопасного и круглогодичного пребывания туристов в Нижегородской области.

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