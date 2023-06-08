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НовостиОбщество8 июня 2023 15:18

Свыше 330 млн рублей выделят Нижегородской области на создание кемпингов

Федеральную поддержку получат 11 инвестиционных проектов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Свыше 330 млн рублей выделят Нижегородской области на создание кемпингов.

Свыше 330 млн рублей выделят Нижегородской области на создание кемпингов.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Более 330 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на создание глэмпингов, кемпингов и автокемпингов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на председателя комиссии Федерального Собрания РФ Андрея Макарова.

Финансовую поддержку получат 11 инвестиционных проектов. Так, 17 модулей построят на территории спортивной базы «Эмеральд Ивент». В Шарангском районе на берегу реки Уста создадут турбазу «Тайны Юронги». Постояльцы смогут там рыбачить, охотиться, принять участие в пеших турах и посетить марийские священные рощи.

В Сокольском районе за счет федеральной субсидии построят глэмпинг с кафе, форум-центром, детской и спортивной площадками «Волны леса». Поддержка предусмотрена также на создание центра экологического туризма в Ворсме с глэмпингом на берегу озера Тосканка и другие проекты.

Стоит отметить, что в модульных средствах размещения будут созданы условия для комфортного, безопасного и круглогодичного пребывания туристов в Нижегородской области.

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