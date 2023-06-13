Экс-ректор ННГУ стала замдиректора Научно-клинического центра ФМБА. Фото: сайт ННГУ им.Лобачевского

Экс-ректор ННГУ им.Лобачевского Елена Загайнова теперь работает замдиректора по развитию Научно-клинического центра имени Лопухина. Об этом стало известно из поста в телеграм-канале ФМБА.

Как отмечают в посте, в своем новом статусе Загайнова посетила 123-ю больницу, которая станет клинической базой для кафедр терапии и хирургии медицинского университета РНИМУ им. Пирогова.

Напомним, Елена Загайнова была назначена ректором университета Лобачевского в 2020 году, а вечером 1 марта в университет пришел приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о расторжении трудовых отношений.