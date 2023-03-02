Елену Загайнову могут снять с должности ректора ННГУ. Фото: сайт ННГУ имени Лобачевского.

Елену Загайнову могут снять с должности ректора ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье».

Согласно информации, вечером 1 марта в университет пришел приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о расторжении трудовых отношений. Так, образовательное учреждение должно произвести расчет с Еленой Загайновой и выдать ей трудовую книжку. Это стало неожиданностью как для ректора, так и для всего коллектива.

Примечательно, что поводом для увольнения стала просроченная форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, которую ректору не продлевали.

Напомним, министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации.