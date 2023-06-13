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НовостиПроисшествия13 июня 2023 10:33

Очаг бешенства обнаружили в Пильнинском районе Нижегородской области

Сейчас проводятся мероприятия по купированию инфекции
Елизавета КОПЫЛОВА
Очаг бешенства обнаружили в Пильнинском районе Нижегородской области

Очаг бешенства обнаружили в Пильнинском районе Нижегородской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очаг бешенство обнаружили в головном мозге, доставленного от кошки в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Заболевание обнаружили на территории с. Мамешево. На данный момент проводятся мероприятия по купированию инфекции.

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл напоминает, что домашних животных, которые покусали людей или других животных, необходимо направить в специальные учреждения для осмотра специалистом госветслужбы.

Напомним, первый в 2023 году случай африканской чумы свиней был выявлен в Нижегородской области.