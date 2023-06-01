Первый в 2023 году случай АЧС кабана выявили на территории Нижегородской области Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первый в 2023 году случай африканской чумы свиней был выявлен в Нижегородской области. Об том сообщат Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Лабораторные исследования патологического материала, доставленного от туши дикого кабана, были проведены 30 мая. В результате в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области был обнаружен вирус африканской чумы свиней.

В связи с этим 31 мая состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. На заседании обсудили введение карантина на территориях Шарангского муниципального округа и проведение комплекса мероприятий по ликвидации очага АЧС.

Владельцам домашних свиней рекомендовали не использовать траву из лесных массивов для кормления, а корма приобретать только по ветеринарно-сопроводительным документам. Хозяевам свинокомплексов необходимо обеспечить работу предприятий в режиме «закрытого типа».