Полицейские проводят проверку после избиения нижегородца в супермаркете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции начали проверку после обращения 38-летнего нижегородца, которого избили в супермаркете 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, двое неизвестных, мужчина и женщина, оскорбляли и избивали ногами нижегородца, лежащего на полу супермаркета в Канавинском районе.

После это потерпевший обратился в полицию. Патрульные прибыли на место, установили личности участников инцидента и опросили их. Оказалось, что разногласие между гражданами началось еще на улице, а продолжилось в помещение магазина. Сотрудники супермаркета в стычке участия не принимали.

– По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников конфликта, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

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