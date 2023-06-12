Мужчину избили в супермаркете около Нижегородской ярмарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестные избили мужчину в супермаркете около Нижегородской ярмарки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Происшествие случилось в Канавинском районе города. Двое неизвестных – мужчина и женщина, оскорбляли и избивали ногами нижегородца, лежащего на полу супермаркета. Потерпевший со своей стороны не проявлял агрессии, а пытался защищаться.

Фото: скрин видео в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры»

Для уточнения обстоятельств произошедшего «Комсомолка» отправила запрос в региональное управление МВД.

Напомним, группа молодых людей устроила драку прямо на проезжей части в центре Нижнего Новгорода. Полицейские начали проверку этого конфликта.

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