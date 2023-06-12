Группа мужчин устроила драку на дороге в центре Нижнего Новгорода. Фото: Яндекс.Карты

Группа молодых людей устроила драку прямо на проезжей части в центре Нижнего Новгорода. Полицейские начали проверку этого конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– 11 июня в отдел полиции №5 поступило 2 сообщения из медицинского учреждения о получении телесных повреждений двумя нижегородцами в ходе драки с 3 неизвестными гражданами, – отмечают в ведомстве.

Потерпевшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать причиненный их здоровью вред.

Сотрудники полиции на данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего, участников и причину конфликта. Они изучают материалы с камер видеонаблюдения.

Напомним, уголовное дело завели после массовой драки в сквере на улице Прыгунова.

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