Массив сараев на площади 400 квадратных метров сгорел в Дзержинске ночью 11 июня.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Массив сараев на площади 400 квадратных метров ночью 11 июня тушили пожарные в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
– Сообщение о происшествии на улице Гайдара поступило в 23.40 11 июня, – отмечают в ведомстве.
В результате пожара сгорели не только сараи, но также был поврежден автомобиль марки «Тойота». С огнем боролись 22 пожарных, использую 5 машин.
В результате пожара был поврежден автомобиль марки «Тойота».
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Предположительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. К счастью, никто не пострадал.
Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Напомним, 11 июня на площади 150 квадратных метров пожарные потушили частный дом, загоревшийся в Кузнечихе.
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