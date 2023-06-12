Массив сараев на площади 400 квадратных метров сгорел в Дзержинске ночью 11 июня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Массив сараев на площади 400 квадратных метров ночью 11 июня тушили пожарные в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Сообщение о происшествии на улице Гайдара поступило в 23.40 11 июня, – отмечают в ведомстве.

В результате пожара сгорели не только сараи, но также был поврежден автомобиль марки «Тойота». С огнем боролись 22 пожарных, использую 5 машин.

В результате пожара был поврежден автомобиль марки «Тойота». Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Предположительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. К счастью, никто не пострадал.

Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, 11 июня на площади 150 квадратных метров пожарные потушили частный дом, загоревшийся в Кузнечихе.

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