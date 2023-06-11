В Кузнечихе потушили частный дом на площади 150 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом, загоревшийся в Кузнечихе 11 июня, потушили на площади 150 квадратных метров. От огня пострадали дом и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, частный дом загорелся на улице Огородной в микрорайоне Кузнечиха Советского района.

Возгорание тушили 33 пожарных, используя 11 машин. Сейчас пожарные ликвидируют последствия происшествия: сгоревшие конструкции проливают и разбирают.

Отметим, жертв и пострадавших в пожаре нет.

Напомним, жителей Нижегородской области днем 7 июня напугал густой черный столб дыма, уходящий в небо в районе торгового центра «Мега» в Кстовском районе.

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